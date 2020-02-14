Тарасов избежал наказания за шутку о коронавирусе

Российский футбольный союз не будет наказывать полузащитника Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе.

"С учётом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным", - говорится в заявлении организации.

Напомним, что футболист, который находится на просмотре в "Рубине", опубликовал в инстаграме фотографию, на которой его стрижёт парикмахер азиатской внешности, подписав её "коронавирус".

На данный момент число погибших от китайского коронавируса Covid-19 составляет больше 1300 человек. При этом, число официально зарегистрированных заболевших вирусом составляет более 60 тысяч человек. Выздоровели около шести тысяч человек.

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