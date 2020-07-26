Тарасов: "Казань - красивый, чистый и гостеприимный город"

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов в инстаграме опубликовал пост о предстоящем сезоне, а также высказал свое мнение о Казани.

"Впервые в жизни в моей карьере такой маленький промежуток между сезонами и такие частые игры. Хотя даже эту неделю дома я тоже поддерживаю себя в форме, ведь новый сезон уже через 2 недели.

Сейчас, я смотрю, все начали осваивать поездки по стране. Интересно, связано ли это с кэшбэк-выплатами от государства за такие поездки? Официально будут давать за туры вплоть до 15 тысяч рублей. Я хоть и много куда летал в России, но это максимум центр города, а то и вовсе дорога аэропорт-гостиница-стадион. Наши близкие говорят, что преобразились многие города и есть повод дать тур по нашей стране.

Очень порадовала Казань! Действительно крутой, красивый, чистый и гостеприимный город. Так что пока лето, а мы работаем и играем для вас, вовсю путешествуйте - всех ждем в Казани на наших играх", - написал Тарасов.

33-летний хавбек является воспитанником московского "Спартака". За "Рубин" он выступает с 2020 года. В составе казанцев игрок провёл 4 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Стало известно, сколько зарабатывает Дмитрий Тарасов. | http://soccernews.ru