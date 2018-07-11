Тарасов может остаться в "Локомотиве"

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который является свободным агентом, может возобновить сотрудничество с московским "Локомотивом".

"По факту я сейчас действительно безработный. Футбол - это долгие переговоры, руководство хочет одно, я хочу другое, но, думаю, скоро мы найдём общий язык, и я улечу на сборы. Предложения от других клубов? Сейчас я веду переговоры с "Локомотивом" - сказал 31-летний футболист.

Напомним, что контракт Тарасова с "Локомотивом" истёк на прошлой неделе. Опытный хавбек выступал за "железнодорожников" с 2010 года.

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