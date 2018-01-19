Тарасов может покинуть "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов может уйти из московского клуба, сообщают российские СМИ.

Руководство "железнодорожников" не хочет продлевать с 30-летним футболистом контракт, истекающий летом 2018 года.

Таким образом, по окончании нынешнего сезона Тарасов может стать свободным агентом и перейти в другой клуб бесплатно.

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