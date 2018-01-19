Тарасов может покинуть "Локомотив"

Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Тарасов может покинуть "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов может уйти из московского клуба, сообщают российские СМИ.

Руководство "железнодорожников" не хочет продлевать с 30-летним футболистом контракт, истекающий летом 2018 года.

Таким образом, по окончании нынешнего сезона Тарасов может стать свободным агентом и перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: "Локомотив" претендует на Оздоева и Шатова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов