Тарасов: "Мы помогали фанатам "Локо", если в семьях случались какие-то трагедии"

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, как футболисты команды помогали фанатам клуба. Об этом пишет "Чемпионат".

"Мы помогали фанатам "Локо", если в семьях случались какие-то трагедии. Я в такие моменты был посыльным. Собирал деньги в команде.

Собирал со всех. Подходишь с переводчиком. Без него игрок может подумать, что все это хи-хи, ха-ха. А тут серьезная тема. Парни идут на встречу.

Фарфан жадный, а все остальные помогают", - сказал Тарасов.

Напомним, футболист покинул "Локомотив" этим летом.

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