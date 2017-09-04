Тарасов: "Надеюсь, я оправдал доверие тренера"

Теги дмитрий тарасовроссиястанислав черчесовдинамо москва

Тарасов: "Надеюсь, я оправдал доверие тренера"

Хавбек "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов высказался после контрольного матча против московского "Динамо".

"Не зацикливался на капитанской повязке. За день до игры с "Динамо" узнал, что буду капитаном. В этом составе я самый опытный, поэтому тренер доверил её мне, за что ему большое спасибо. Надеюсь, я оправдал доверие тренера, и буду оправдывать в дальнейшем" - сказал Тарасов.

Напомним, что сборная России разгромила московское "Динамо" со счётом 3:0. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов