Тарасов: "Надеюсь, я оправдал доверие тренера"

Хавбек "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов высказался после контрольного матча против московского "Динамо".

"Не зацикливался на капитанской повязке. За день до игры с "Динамо" узнал, что буду капитаном. В этом составе я самый опытный, поэтому тренер доверил её мне, за что ему большое спасибо. Надеюсь, я оправдал доверие тренера, и буду оправдывать в дальнейшем" - сказал Тарасов.

Напомним, что сборная России разгромила московское "Динамо" со счётом 3:0. | http://soccernews.ru