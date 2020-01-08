Тарасов нашел новый клуб



Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов может стать игроком казанского "Рубина", сообщает Megaratings.

По сведениям источника, футболист отправится на сборы с клубом. По их итогам главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий примет о целесообразности подписания контракта с хавбеком.

Напомним, что последним клубом 32-летнего Тарасова был "Локомотив", который он покинул летом 2019 года. С тех пор игрок на протяжении нескольких месяцев восстанавливался после операции, которую сделал без согласования с врачами московского клуба.

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