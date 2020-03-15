Тарасов назвал дураками тех, кто раскритиковал Терешкову

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов оскорбил тех, кто подверг критике депутата Валентину Терешкову, которая несколько дней назад предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы дать ему возможность вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации.

"Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать правильно, или неправильно сказала Терешкова. Ее позиция — этого я не касаюсь. Но! С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь: женщину (кому и этого мало — 83-летнюю женщину, а кто забыл — первую в мире женщину в космосе) называть сукой и писать гадости в ее адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалеким лицемером надо быть! Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг и так очень много всякого дерьма, чтобы еще мы здесь показывали свое невоспитание. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого — просто говном", — написал Тарасов в своем Instagram.

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