Тарасов назвал сроки своего восстановления после перелома ноги

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Тарасов назвал сроки своего восстановления после перелома ноги

Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, когда стоит ожидать его возвращение на поле.

"У меня перелом малой берцовой кости. Большая берцовая - это сложнее, малая - это ещё, можно сказать, так... Со смещением, поэтому была операция. Её сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца", - сказал 32-летний футболист в эфире телеканала "НТВ".

Напомним, что Тарасову сломали ногу на тренировке через три дня после заключения контракта с "Рубином".

Полузащитник пропустит остаток текущего сезона, если сроки проведения РПЛ не изменятся из-за коронавируса.

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