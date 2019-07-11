Тарасов назвал "заказом" информацию о требовании нового контракта с "Локомотивом" на 400 тысяч евро

Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Тарасов назвал "заказом" информацию о требовании нового контракта с "Локомотивом" на 400 тысяч евро
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о том, что он требовал у московского клуба новый контракт на 3-4 месяца с зарплатой в 400 тысяч евро.

"Как показала информационная практика - если отсутствует правда за спиной, то в ход идут заказные лживые статейки", - написал Тарасов в своем Instagram.

Напомним, что 32-летний Тарасов покинул "Локомотив" несколько дней назад по окончании срока контракта. В конце июня футболист получил травму и отправился на операцию в Италию. При этом руководство клуба отказалось платить за операцию, посчитав, что хавбек сделал ее по собственному желанию, без согласования с клубом.

Не пропустите: "Я просто охренел": Тарасов рассказал о конфликте с "Локомотивом" из-за неуплаты счёта за операцию. | http://soccernews.ru
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