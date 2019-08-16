Тарасов - о Кокорине и Мамаеве: "Поступили, как придурки, но само наказание - перебор"
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился мнением о ситуации, в которую угодили Александр Кокорин и Павел Мамаев.
"Я слышал, что в некоторых клубах игрокам говорили, что не надо их поддерживать. А я считаю, что надо. До сих пор общаюсь. Это моя жизнь, сам буду решать. Сейчас уже нельзя отмотать всё назад. На будущее это будет хороший пример, но само наказание - перебор. Показательная порка.
Какое наказание было бы справедливым? Пусть они построят стадион. Самым болезненным для них был бы финансовый удар. Тюрьма? Да, им ломают карьеру, ведь ребятам дальше играть. Саша после операции, тюрьма ломает жизнь, дети растут без отцов. Понятно, что они не сделали ничего хорошего. Поступили, как придурки. Но они это уже совершили.
Накажите по-другому, дайте работу, пусть убирают улицу, построят храм, стадион, принесут пользу. Сейчас от того, что они сидят нет никакой пользы. Постройте детский дом, дом престарелых. Я был в одном таком на 9 мая. Там не то, чтобы ужасные условия, но точно можно сделать лучше. Так бы и их прибило финансово, и польза была бы", - сказал Тарасов.
Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.
Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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|М
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|5
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|5
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|ЦСКА Москва
|5
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|Краснодар
|5
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|Арсенал Тула
|5
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|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
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|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
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|1