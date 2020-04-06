Тарасов - о коронавирусе: "Если суждено, то суждено"

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Тарасов - о коронавирусе: "Если суждено, то суждено"

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о своём отношении к паническим настроениям общества касательно пандемии коронавируса.

"Максимум куда выхожу - это магазин. Раз в неделю выезжаю в магазин и всё. Быстренько всё куплю и обратно. Маску не надеваю. Перчатки только, которые в магазине лежат. Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Я тоже не верю, что она может спасти. Если суждено, то суждено", - сказал Тарасов.

Напомним, что 33-летний футболист сейчас восстанавливается после перелома ноги.

В России, по последним данным, коронавирусом заразились почти 5400 человек.

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