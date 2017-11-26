Тарасов о полете в Хабаровск на матч против СКА: "Полетели на Мальдивы"



Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал вылет команды в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Полетели на Мальдивы", - написал Тарасов в Инстаграме.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября и начнется в 12:00 мск. Ожидается, что игра пройдет при 12 градусах мороза.

Фото: "Локо" летит в Хабаровск.

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