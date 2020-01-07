Тарасов - о себе: "У крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин, Меладзе"

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов узнал половую принадлежность своего будущего ребёнка.

Напомним, что у футболиста и его супруги Анастасии Костенко уже есть дочь Милана.

"В ожидании ещё одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю как жена. Продолжаю идти к своей цели - многодетной семье.

На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе. P.S. А теперь все дружно угадываем, как я назову дочу", - написал Тарасов в инстаграме, прикрепив видео с так называемого "baby shower".

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