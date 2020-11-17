Тарасов обошел Дзюбу по числу подписчиков в инстаграме. Теперь он самый популярный российский игрок

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов стал самым популярным футболистом в инстаграме. Его количество подписчиков - 1,27 миллиона. Ранее любимцем соцсети был капитан сборной России и "Зенита" Артем Дзюба.

У Дзюбы в инстаграме - 1,26 миллиона подписчиков.

Напомним, в октябре Тарасов вместе с женой Анастасией Костенко устроили розыгрыш в соцсети. Победитель мог выбрать либо 1 миллион рублей, либо один из двух внедорожников.

В этом сезоне Тарасов провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями. На чету Дзюбы 12 игр, семь голов и три результативные передачи.

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