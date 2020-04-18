Тарасов обратился к болельщикам в преддверии Пасхи

Теги рубиндмитрий тарасовкоронавирус

Тарасов обратился к болельщикам в преддверии Пасхи

Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов в своём инстаграме призвал воздержаться от похода в церковь на Пасху.

"Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьей (для нашей Евы она станет первой), позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Еще неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более, настоятели и священники сами призывают воздержаться в этом году, чтобы поберечь здоровье. Расскажите это сегодня своим родственникам, особенно бабушке или дедушке!!! Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже даже есть специально уже освященные куличи, хотя это совсем и не обязательно. Вообще можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции", - написал футболист, прикрепив фото с семьей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьей( для нашей Евы она станет первой), позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Еще неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь . Тем более, настоятели и священники сами призывают воздержаться в этом году, чтобы поберечь здоровье. Расскажите это сегодня своим родственникам, особенно бабушке или дедушке!!! Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже даже есть специально уже освященные куличи, хотя это совсем и не обязательно. Вообще можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции)) Как вы готовитесь к празднику Пасхи?

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Напомним, что в этом году в Пасхальное воскресенье не рекомендуется ходить в церковь в связи с пандемией коронавируса.

В России смертельно опасная инфекция выявлена у почти 37 тысяч человек, 313 из них умерли.

Не пропустите: Дмитрий Тарасов стал лицом рекламной кампании нелегального букмекера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов