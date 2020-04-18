Тарасов обратился к болельщикам в преддверии Пасхи

Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов в своём инстаграме призвал воздержаться от похода в церковь на Пасху.

"Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьей (для нашей Евы она станет первой), позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Еще неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более, настоятели и священники сами призывают воздержаться в этом году, чтобы поберечь здоровье. Расскажите это сегодня своим родственникам, особенно бабушке или дедушке!!! Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже даже есть специально уже освященные куличи, хотя это совсем и не обязательно. Вообще можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции", - написал футболист, прикрепив фото с семьей.

Напомним, что в этом году в Пасхальное воскресенье не рекомендуется ходить в церковь в связи с пандемией коронавируса.

В России смертельно опасная инфекция выявлена у почти 37 тысяч человек, 313 из них умерли.

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