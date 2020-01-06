Тарасов объяснил, почему он поздравил сборную России, которая проиграла в финале чемпионата мира по хоккею
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал свои поздравления в адрес хоккеистов молодежной сборной России, которая проиграла Канаде (3:4) в финале молодежного чемпионата мира.
"Друзья, доброе утро. Проснулся, посмотрел в телефон и офигел от количества комментариев, которые сейчас приходят. Разъясню ситуацию, не хочу даже об этом больше говорить. Во-первых, все знают, что я не такой большой любитель хоккея. Но когда проходят такие матчи, вчера был финал МЧМ-2020 с Канадой. Я знал об этом, безусловно. Смотрел эту игру по приложению, но не по прямому эфиру.
Нашей большой семьей мы вчера играли в настольные игры, были хоккеисты и знали, возмущались, что показывают финал-2020 и повторяют другой финал 2011-го, они это обсудили. Когда я проиграл в игру, они загадали такое желание. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов. Знаю, что они проигрывали, оставалось время. Запись шла с опережением", – сказал Тарасов в видеообращениив сториз своего Instagram.
Напомним, что прямая трансляция матча Канада - Россия шла в эфире "Первого канала". В одно время с этим поединком телеканал "Матч ТВ" показал матч Россия - Канада 2011 года. Тогда россияне победили канадцев со счетом 5:3 и стали победителями молодежного чемпионата мира.
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