Тарасов объяснил свои слова про "леща" женщинам

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Тарасов объяснил свои слова про "леща" женщинам

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал свои слова о том, что он допускает насилие над женщинами.

"Уже в курсе происходящей травли в сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео. Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено.

Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать тех, кто слабее тебя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества?

Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя.

Бузова? Я не был единственным мужчиной у нее, поэтому комментировать и нечего", – приводятся слова Тарасова в Telegram-канале генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.

Не пропустите: Источник: Тарасов бил свою бывшую жену Ольгу Бузову. | http://soccernews.ru
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