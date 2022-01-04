Тарасов оценил перспективы сборной России пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи

Теги россиядмитрий тарасовпольша

Тарасов оценил перспективы сборной России пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи

Фото инстаграм Дмитрия Тарасова

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов считает, что национальной команде по силам завоевать путёвку на ЧМ-2022.

Напомним, что 24 марта россияне сыграют с Польшей в первом стыковом матче отборочного турнира, а в случае победы через 5 дней встретятся со Швецией или Чехией.

"Польша - не та сборная, которую нужно бояться. Шансы в этой паре 50 на 50. Левандовски? Но это только один игрок, других таких у поляков нет. Так что можно играть с ними, нужно выходить и делать своё дело.

Уверен, что всё у сборной России получится. Я очень хочу, чтобы сборная вышла на чемпионат мира. В противном случае мне будет неинтересно смотреть турнир в Катаре", - сказал Тарасов.

Не пропустите: Дмитрий Тарасов прокомментировал своё будущее в футболе. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов