Тарасов оценил перспективы сборной России пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи

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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов считает, что национальной команде по силам завоевать путёвку на ЧМ-2022.

Напомним, что 24 марта россияне сыграют с Польшей в первом стыковом матче отборочного турнира, а в случае победы через 5 дней встретятся со Швецией или Чехией.

"Польша - не та сборная, которую нужно бояться. Шансы в этой паре 50 на 50. Левандовски? Но это только один игрок, других таких у поляков нет. Так что можно играть с ними, нужно выходить и делать своё дело.

Уверен, что всё у сборной России получится. Я очень хочу, чтобы сборная вышла на чемпионат мира. В противном случае мне будет неинтересно смотреть турнир в Катаре", - сказал Тарасов.

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