Тарасов: "Одно время вообще ходили слухи, что я голубой. Какой-то дурак компьютерный написал, а люди подхватили"

1 Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Тарасов: "Одно время вообще ходили слухи, что я голубой. Какой-то дурак компьютерный написал, а люди подхватили"

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о своём отношении к критике и негативным комментариям в соцсетях.

"90 процентов написанного обо мне является неправдой, но, исходя из этого, люди начинают строить какие-то свои мнения. Некоторые думают, что мне неинтересен футбол, а интересна вот эта вот вся херня. Это абсолютно не так, но переубеждать я не хочу.

Да, люди это всё обсуждают и полоскают меня, но нас с Настей всё устраивает, у нас всё хорошо. Я не считаю нужным кому-то что-то доказывать и оправдываться. Как я выдерживаю весь этот натиск? Иммунитет. В один прекрасный момент я понял, что не надо никому ничего доказывать. Зачем? Пишите дальше!

Одно время вообще ходили слухи, что я голубой. Только было другое слово - пи*****. И об этом начали постоянно писать. Что мне надо было сделать? Просто представьте моё состояние. Какой-то дурак компьютерный такое написал, а люди подхватили и дошло до того, что про это стали писать статьи. Как мне надо было реагировать? О чём вы вообще, ребята?! Я никак не реагировал, ушёл от этого и тема просто исчезла", - сказал Тарасов.

Сейчас 32-летний футболист является свободным агентом. "Локомотив" продлевать контракт с ним не захотел.

Не пропустите: "Локомотив" отреагировал на требование Тарасова компенсировать ему траты на лечение. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Извращенец:Да,это моя специализация - писать о голубых.Они мне так нравятся

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