Тарасов опубликовал фото из отпуска на Мальдивах

Бывший полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов отправился с семьей на на Мальдивы.

Футболист проводит отпуск на элитном 5-звездочном курорте Movenpick Resort, расположенном на острове Куредхивару.

В инстаграме 33-летний хавбек опубликовал фото с женой Анастасией Костенко на фоне моря.

Напомним, что в декабре Тарасов остался без клуба. "Рубин" решил не продлевать с ним контракт.

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