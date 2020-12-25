Тарасов опубликовал фото из отпуска на Мальдивах
Бывший полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов отправился с семьей на на Мальдивы.
Футболист проводит отпуск на элитном 5-звездочном курорте Movenpick Resort, расположенном на острове Куредхивару.
В инстаграме 33-летний хавбек опубликовал фото с женой Анастасией Костенко на фоне моря.
Напомним, что в декабре Тарасов остался без клуба. "Рубин" решил не продлевать с ним контракт.
Не пропустите: Тарасов попрощался с "Рубином". | http://soccernews.ru
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