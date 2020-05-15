Тарасов осудил людей, размещающих фотографии нацистов в "Бессмертном полке"
Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов остался недоволен тем, что кто-то размещал фото немецких солдат в "Бессмертном полку".
"Не хотелось затрагивать эту тему, однако утром увидел об этом в СМИ и был поражен. Нашлись люди, которые на 9 мая загружали в "Бессмертный полк" вместо фото родственников, ветеранов - фото немцев, даже фюрера.
Смеяться в жизни можно много над чем, однако не над этим. Это даже не глупо. Это просто позор. Все можно прощать, но не такое. И не нужно потом жаловаться, что на вас завели дела за посты в интернете. Тут пост граничит с жизнями и памятью целой страны", - заявил Тарасов.
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|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
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|4
|Ростов
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|Динамо Москва
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|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
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|28
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|Уфа
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|27
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|Урал
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|25
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|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|Крылья Советов
|22
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