Тарасов осудил людей, размещающих фотографии нацистов в "Бессмертном полке"

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Тарасов осудил людей, размещающих фотографии нацистов в "Бессмертном полке" 

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов остался недоволен тем, что кто-то размещал фото немецких солдат в "Бессмертном полку".

"Не хотелось затрагивать эту тему, однако утром увидел об этом в СМИ и был поражен. Нашлись люди, которые на 9 мая загружали в "Бессмертный полк" вместо фото родственников, ветеранов - фото немцев, даже фюрера.

Смеяться в жизни можно много над чем, однако не над этим. Это даже не глупо. Это просто позор. Все можно прощать, но не такое. И не нужно потом жаловаться, что на вас завели дела за посты в интернете. Тут пост граничит с жизнями и памятью целой страны", - заявил Тарасов.

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