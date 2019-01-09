Тарасов отметил годовщину свадьбы

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Тарасов отметил годовщину свадьбы

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поблагодарил свою жену Анастасию Костенко за год счастливой совместной жизни. Сегодня пара празднует годовщину свадьбы.

"Спасибо тебе за все, родная! Я люблю тебя", - подписал фото футболист в инстаграме. 

Дмитрий и Анастасия поженились в январе 2018 года. Летом у них родилась дочь.

В нынешнем сезоне игрок участвовал лишь в 4 матчах РПЛ.

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