Тарасов отправился на сбор вместе с "Рубином"
Казанский "Рубин" отправился на сбор в турецкий Белек. Также с командой полетел полузащитник Дмитрий Тарасов. Решение по нему будет принято по итогам сбора.
Полный список игроков, полетевших в Турцию, выглядит так:
Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;
Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;
Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Кипиани, Денис Макаров;
Нападающие: Евгений Марков, Бека Микелтадзе, Иван Игнатьев.
Первый сбор продлится до 25 января. "Рубину" предстоят товарищеские матчи с польской "Лехией" (21 января) и словацким "Слованом" (25 января).
Не пропустите: "Спартак" назвал состав на сбор в ОАЭ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" назвал состав на сбор в ОАЭ
-
"Реал" выиграл Суперкубок благодаря красной карточки своего футболиста! Рассказываем, почему победа над "Атлетико" была логичной!
-
"Кёльн" пытается переманить защитника "Локомотива"
-
"Барселона" определила четырёх кандидатов на замену травмированному Суаресу
-
"Зенит" огласил состав на первый зимний сбор
Лента новостей
-
"Ювентус" потерял защитника на длительній срок
-
Неймар высказался о несостоявшемся переходе в "Барселону"
-
Слуцкий рассказал, кто является самым влиятельным человеком в российском футболе
-
Фарфан высказался о своем будущем
-
Тарасов отправился на сбор вместе с "Рубином"
-
Иньеста раскритиковал действия "Барселоны"
-
"Севилья" объявила о переходе Кьяера в "Милан"
-
Скопинцев: "В России видел игроков перспективнее, чем Киммих"
-
Томас Мюллер может сыграть на Олимпиаде-2020
-
2
Перес: "Зидан - это благословение небес"
-
"Спартак" назвал состав на сбор в ОАЭ
-
Слуцкий рассказал, чем отличаются россияне от европейцев
-
"Реал" теряет Рамоса
-
Агент Крала отреагировал на интерес "Ньюкасла"
-
Вальверде прокомментировал своё удаление в финале Суперкубка Испании
-
"Реал" выиграл Суперкубок благодаря красной карточки своего футболиста! Рассказываем, почему победа над "Атлетико" была логичной!
-
"Кёльн" пытается переманить защитника "Локомотива"
-
"Барселона" определила четырёх кандидатов на замену травмированному Суаресу
-
"Зенит" огласил состав на первый зимний сбор
-
Магуайр указал на главную проблему "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15