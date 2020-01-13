Тарасов отправился на сбор вместе с "Рубином"

Казанский "Рубин" отправился на сбор в турецкий Белек. Также с командой полетел полузащитник Дмитрий Тарасов. Решение по нему будет принято по итогам сбора.

Полный список игроков, полетевших в Турцию, выглядит так:

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Кипиани, Денис Макаров;

Нападающие: Евгений Марков, Бека Микелтадзе, Иван Игнатьев.

Первый сбор продлится до 25 января. "Рубину" предстоят товарищеские матчи с польской "Лехией" (21 января) и словацким "Слованом" (25 января).

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