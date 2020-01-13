Тарасов отправился на сбор вместе с "Рубином"

Теги рубиндмитрий тарасов

Тарасов отправился на сбор вместе с "Рубином"

Казанский "Рубин" отправился на сбор в турецкий Белек. Также с командой полетел полузащитник Дмитрий Тарасов. Решение по нему будет принято по итогам сбора.

Полный список игроков, полетевших в Турцию, выглядит так:

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Кипиани, Денис Макаров;

Нападающие: Евгений Марков, Бека Микелтадзе, Иван Игнатьев.

Первый сбор продлится до 25 января. "Рубину" предстоят товарищеские матчи с польской "Лехией" (21 января) и словацким "Слованом" (25 января).

Не пропустите: "Спартак" назвал состав на сбор в ОАЭ. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" объявила о переходе Кьяера в "Милан"

"Севилья" объявила о переходе Кьяера в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов