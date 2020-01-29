Тарасов отправился на второй сбор "Рубина"

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Тарасов отправился на второй сбор "Рубина"

"Рубин" вылетел на второй сбор в Белек. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Отметим, что вместе с командой в Турцию отправился полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится в "Рубине" на просмотре.

Весь состав команды:

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Илья Агапов, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберёзкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Дмитрий Тарасов;

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

Сбор в Турции продлится до 9 февраля. "Рубину" предстоит сыграть с датским "Оденсе", сербской "Войводиной" и латвийским "Спартаком".

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