Тарасов отреагировал на новость о том, что он избивал Бузову
Бывший полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о том, что он избивал свою бывшую жену Ольгу Бузову.
"Че за вопросы? Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Я посмеюсь", - приводятся слова Тарасова в Telegram-канале Mash.
Ранее сообщалось, что осенью 2013 года девушка трижды вызывала полицию из-за избиений футболиста. Представитель полиции приезжал на вызов и проводил беседы с Тарасовым. Бузова при этом отказывалась фиксировать побои и не писала заявлений, так как, по ее словам: "ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы".
Тарасова и Бузова оформили отношения 26 июня 2012 года. 30 декабря 2016 года пара развелась.
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