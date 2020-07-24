Тарасов отреагировал на слухи о пьяном дебоше в самолёте

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Тарасов отреагировал на слухи о пьяном дебоше в самолёте

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов отрицает, что он дебоширил в самолёте, следовавшем рейсом Казань - Москва.

"Ребята, ничего подобного не было. Полная ложь. Если бы я нарушал правила, или дебоширил в самолёте, или был в каком-то не том состоянии, меня бы сняли с самолёта, или по прилёте в аэропорту ждала бы полиция. Этого не произошло, значит, это всё враньё", - сказал Тарасов в сторис своего инстаграма.

33-летний хавбек является воспитанником московского "Спартака". За "Рубин" он выступает с 2020 года. В составе казанцев игрок провёл 4 матча, результативными действиями не отличался.

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