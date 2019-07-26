Тарасов ответил на сообщения о своей задолженности по алиментам

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Тарасов ответил на сообщения о своей задолженности по алиментам

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, почему он не вовремя не заплатил долга по алиментам своей бывшей супруге Оксане.

"Не хотел давать никаких комментариев, но уже по горло сыт заказными и ложными статейками, порочащими мое имя. P. S. Всем мир. Доверяйте первым лицам, а не клоунам", - написал Тарасов в своем Instagram.

"Мы только что прилетели из Рима. Был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилету. О том, что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и чисто физически не мог сделать перевод. В ближайшее время, после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присвоил суд. А то, что пишут в заказных статейках, не верьте — какое вранье, смешно просто. А с [адвокатом] Жориным мы еще увидимся и обязательно поговорим", - сказал Тарасов видеообращении.

Напомним, что футболист получил травму в концовке прошлого сезона и принял решение оперироваться в итальянской клинике "Вилла Стюарт". "Локомотив" отказался оплачивать лечение игрока, мотивировав решение тем, что хавбек не согласовал операцию с клубными врачами.

Ранее сообщалось, что задолженность бывшего "железнодорожника" по алиментам на дочь Ангелину превысила 15 миллионов рублей. Ангелина родилась в браке Тарасова с его первой женой Оксаной. Затем он был женат на известной певице Ольге Бузовой. В данный момент Тарасов находится в браке моделью Анастасией Костенко.

33-летний Тарасов покинул "Локомотив" по окончании срока контракта и сейчас является свободным агентом.

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