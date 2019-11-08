Тарасов ответил Тине Канделаки

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Тарасов ответил Тине Канделаки

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отреагировал на критику генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.

Напомним, что футболист в интервью рэперу T-Killah заявил, что "женщина может получить леща", если "будет заходить в красную зону".

Медиаменеджер осудила слова спортсмена, подчеркнув, что не может быть "никаких красных линий, позволяющих распускать руки".

"Уже в курсе происходящей травли в Сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео. Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено. Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю.

У мужчин есть правило не трогать слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества? Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на всё и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя", - сказал Тарасов.

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