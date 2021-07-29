Тарасов перейдет в российский клуб
Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова/Автор неизвестен
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов перейдет в московский "Велес", сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, футболист согласовал с клубом условия контракта, который рассчитан до конца сезона. Тарасов уже около 10 дней занимается с "Велесом".
34-летний Тарасов является свободным агентом с тех пор, как в декабре 2020 года покинул казанский "Рубин". Ранее он выступал за "Томь", "Москву" и "Локомотив". За сборную России сыграл 8 матчей и забил один гол.
Не пропустите: Тарасов рассказал, как он поддержал Бузову после ее расставания с блогером. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
"Мидтъюлланд" выбил "Селтик", ПСВ добил "Галатасарай": все результаты 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов 28 июля
-
"Фиорентина" ищет Кокорину новый клуб
Лента новостей
-
Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты
-
Червиченко ярко высказался о возможном возвращении Кокорина в РПЛ
-
"Реал" продлил контракт с Карвахалем: назван срок соглашения
-
Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым
-
Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
"Верона" перехватила трансферную цель "Аталанты"
-
Тарасов перейдет в российский клуб
-
"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина
-
Анчелотти все еще хочет видеть в "Реале" Ришарлисона
-
Сульшер очень доволен трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"
-
"Вест Хэм" подпишет голкипера ПСЖ
-
Аллегри лично уговаривает Пьянича вернуться в "Ювентус"
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
-
Рамос трогательно прокомментировал уход Варана в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с половиной основного состава
-
Лукаку отказался от огромной зарплаты в "Челси" ради "Интера"
-
"Спартак" договорился с Джикией о сумме нового контракта
-
Рей Манай может покинуть "Барселону". Он забивал голы в каждом матче предсезонной подготовки
-
"Валенсия" продала 1 миллион фанатских токенов за два часа
-
"Барселоне" нравится Кристиан Ромеро из "Аталанты"