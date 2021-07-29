Тарасов перейдет в российский клуб

Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов перейдет в московский "Велес", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, футболист согласовал с клубом условия контракта, который рассчитан до конца сезона. Тарасов уже около 10 дней занимается с "Велесом".

34-летний Тарасов является свободным агентом с тех пор, как в декабре 2020 года покинул казанский "Рубин". Ранее он выступал за "Томь", "Москву" и "Локомотив". За сборную России сыграл 8 матчей и забил один гол.

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