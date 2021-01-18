Тарасов по-прежнему хочет стать политиком

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Тарасов по-прежнему хочет стать политиком

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своих амбициях стать политическим деятелем.

"Не изменилось ли желание? Нет, просто сейчас об этом не думаю, но я не против. Мне интересно, но надо понять, вникать, углубляться в это дело, чтобы не быть дураком бестолковым: ни бе, ни ме, не понимать ничего. Надо понять, буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи. Надо идти и что-то делать, помогать людям. С таким посылом я готов идти, а просто числиться не готов", - заявил Тарасов.

Напомним, что сейчас 33-летний полузащитник является свободным агентом. С февраля по декабрь 2020 года он выступал за "Рубин".

В недавнем новогоднем ролике казанского клуба Тарасов снялся в образе президента России.

Не пропустите: Тарасов не собирается завершать карьеру. | http://soccernews.ru
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