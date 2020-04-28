Тарасов поблагодарил российских врачей за работу во время пандемии коронавируса

Теги дмитрий тарасоврубинкоронавирус

Тарасов поблагодарил российских врачей за работу во время пандемии коронавируса

Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опубликовал пост о коронавирусе в своём инстаграме.

"Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлён на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках. Ещё думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточение режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковывать автомобили.

А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице... И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другие графикам. Тут врачам, конечно, низкий поклон", - написал Тарасов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках. Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только Ужесточения режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковывать автомобили. А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице...И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другие графики. Тут врачам, конечно, низкий поклон

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Напомним, что с марта сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии. Его возобновление ожидается в июне.

Сам полузащитник сейчас восстанавливается после перелома ноги.

Не пропустите: Тарасов рассказал о несостоявшемся возвращении в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"

Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов