Тарасов поблагодарил российских врачей за работу во время пандемии коронавируса

Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опубликовал пост о коронавирусе в своём инстаграме.

"Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлён на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках. Ещё думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточение режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковывать автомобили.

А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице... И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другие графикам. Тут врачам, конечно, низкий поклон", - написал Тарасов.

Напомним, что с марта сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии. Его возобновление ожидается в июне.

Сам полузащитник сейчас восстанавливается после перелома ноги.

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