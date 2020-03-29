Тарасов подарил своей жене на день рождения автомобиль Порше

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов на день рождения подарил своей жене Анастасии автомобиль Порше. Об этом девушка написала в своем инстаграме, приложив фото.

"Что ж, четверть моего века (это 25 лет, на всякий случай и я не прощаюсь) прожита замечательно и завершена на сладкой ноте. Год выдался местами изматывающим (серьезные испытания у любимого), но в целом - волшебным, ведь мы были всегда вместе- физически и духовно. Во время беременности гормоны мои такое творили, но ожидание малыша - школа на двоих, и мой любимый муж всегда относился с пониманием и быстро помог мне совладать с собой, и мы просто наслаждались процессом", - написала Анастасия.

Футболист на данный момент восстанавливается после травмы.

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