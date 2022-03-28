Тарасов поддержал Путина в ситуации на Украине
Фото: твиттер Дмитрия Тарасова/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов выразил поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путину в контексте ситуации на Украине.
"Друзья, свое мнение я давно уже высказал. По поводу нынешней ситуации… Я патриот, люблю свою родину. Я не предатель ни в дружбе, ни предатель своей родины. Больше комментировать тут нечего", – сказал Тарасов.
Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. После этого ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.
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