Тарасов поддержал Путина в ситуации на Украине

Фото: твиттер Дмитрия Тарасова/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов выразил поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путину в контексте ситуации на Украине.

"Друзья, свое мнение я давно уже высказал. По поводу нынешней ситуации… Я патриот, люблю свою родину. Я не предатель ни в дружбе, ни предатель своей родины. Больше комментировать тут нечего", – сказал Тарасов.

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. После этого ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

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