Тарасов подписал контракт с любительским клубом
Фото инстаграм клуба "На Спорте"
Известный российский футболист Дмитрий Тарасов определился с новой командой.
34-летний полузащитник присоединился к медийному любительскому клубу "На Спорте".
"Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты! Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью", - говорится в пресс-релизе.
За "На Спорте" выступают популярные артисты, музыканты и блогеры, среди которых Даня Милохин, Егор Шип, T-Killah, Саша Стоун и Володя XXL.
Тарасов на этой неделе объявил о приостановке профессиональной карьеры по семейным обстоятельствам.
Хавбек является воспитанником "Спартака". Большую часть карьеры он провёл в "Локомотиве" (2010-2019). Затем защищал цвета "Рубина" и "Велеса".
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