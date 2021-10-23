Тарасов подписал контракт с любительским клубом

Фото инстаграм клуба "На Спорте"

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов определился с новой командой.

34-летний полузащитник присоединился к медийному любительскому клубу "На Спорте".

"Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты! Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью", - говорится в пресс-релизе.

За "На Спорте" выступают популярные артисты, музыканты и блогеры, среди которых Даня Милохин, Егор Шип, T-Killah, Саша Стоун и Володя XXL.

Тарасов на этой неделе объявил о приостановке профессиональной карьеры по семейным обстоятельствам.

Хавбек является воспитанником "Спартака". Большую часть карьеры он провёл в "Локомотиве" (2010-2019). Затем защищал цвета "Рубина" и "Велеса".

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