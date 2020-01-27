Тарасов поедет с "Рубином" на второй сбор

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Тарасов поедет с "Рубином" на второй сбор

Тренерский штаб казанского "Рубина" во главе с Леонидом Слуцким принял решение взять полузащитника Дмитрия Тарасова на второй учебно-тренировочный сбор, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, ни клуб, ни игрок не определяли конкретную дату, чтобы определиться по поводу возможного подписания контракта. Второй сбор казанского клуба пройдет с 29 января по 9 февраля в Турции.

В данный момент 32-летний Тарасов является свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был "Локомотив", который он покинул летом 2019 года. С тех пор хавбек был безработным.

Не пропустите: Тарасов забил дебютный гол за "Рубин". | http://soccernews.ru
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