Тарасов поедет с "Рубином" на второй сбор
Тренерский штаб казанского "Рубина" во главе с Леонидом Слуцким принял решение взять полузащитника Дмитрия Тарасова на второй учебно-тренировочный сбор, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, ни клуб, ни игрок не определяли конкретную дату, чтобы определиться по поводу возможного подписания контракта. Второй сбор казанского клуба пройдет с 29 января по 9 февраля в Турции.
В данный момент 32-летний Тарасов является свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был "Локомотив", который он покинул летом 2019 года. С тех пор хавбек был безработным.
Не пропустите: Тарасов забил дебютный гол за "Рубин". | http://soccernews.ru
главное
-
"Фейеноорд" купил форварда, которым интересовался ЦСКА
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды
-
"Краснодар" на сборе в Испании сыграет с китайским клубом, город которого стал очагом коронавируса
-
Официально: братья Березуцкие вернулись в ЦСКА
-
"Наполи" мог проиграть 5 домашних матчей подряд впервые за почти 100 лет! Но нашел правильного соперника, чтобы это не сделать!
Лента новостей
-
1
Мбаппе готов перейти в "Ливерпуль"
-
Участники Евро-2020 определились с базами на время чемпионата Европы
-
"Наполи" готов заплатить более 20 миллионов евро за воспитанника "Милана"
-
Тарасов поедет с "Рубином" на второй сбор
-
"Боруссия" близка к трансферу хавбека "Ювентуса"
-
Глушаков рассказал, где он живет в Грозном
-
1
The Sun опубликовал рекламный ролик с Месси и Брайантом
-
Конте стало плохо после очередной неудачи "Интера"
-
Педро может воссоединиться с Иньестой в Японии
-
Азар пропустит матч с "Атлетико"
-
"Краснодар" отменил товарищеский матч с китайским клубом
-
"Динамо" нацелилось на полузащитника "Зенита"
-
"Тоттенхэм" и "Милан" могут обменяться игроками до конца января
-
"Монтеррей" сообщил об условиях перехода Краневиттера из "Зенита"
-
Жена Мамаева рассказала о больших проблемах в семье
-
1
"Фейеноорд" купил форварда, которым интересовался ЦСКА
-
1
"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды
-
"Милан" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками
-
Защитник "Спартака" получил предложение из Бундеслиги
-
1
Экс-тренер "Спартака" возглавил "Химки"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15