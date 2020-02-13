Тарасов поехал на третий сбор "Рубина"

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Тарасов поехал на третий сбор "Рубина"

Тренерский штаб "Рубина" включил полузащитника Дмитрия Тарасова в список футболистов, которые отправились на третий зимний сбор.

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберeзкин, Камиль Закиров, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Оливер Абильдгор, Дмитрий Тарасов;

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

Третий сбор "Рубина" пройдёт в турецком Белеке с 13 по 22 февраля. Казанцам предстоят контрольные матчи с белорусской "Славией-Мозырь" (16 февраля), казахстанским "Кайратом" (19 февраля) и молдавским "Шерифом" (22 февраля).

Тарасов уже прошёл с командой из Татарстана два сбора, но о подписании с ним контракта клуб до сих пор не объявил.

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