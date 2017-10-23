Тарасов: "Пока не хочется загадывать о чемпионстве"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов оценил шансы своей команды завоевать титул чемпиона России.

"Мы хорошо подготовлены и должны сыграть эти встречи на максимуме. Все теряют очки - нам надо этим пользоваться. Я не особо слежу за проблемами конкурентов - предпочитаю сосредоточиться на своей игре. Но сейчас ситуация в РФПЛ меня лично дополнительно мотивирует, поскольку у нас есть хорошие шансы побороться за самые высокие места.

Еще весь чемпионат впереди, много игр. Поэтому не хочется загадывать о чемпионстве. Об этом мы пока не думаем. Надо просто готовиться к каждому матчу, в том числе и против конкурентов", - сказал он.

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