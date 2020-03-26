Тарасов показал, как тренируется под обращение Путина
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов продемонстрировал, как разрабатывает травмированную ногу.
Во время тренировочного занятия в тренажерном зале футболист смотрел обращение к народу президента России Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса.
March 25, 2020
Напомним, что через три дня после заключения контракта с "Рубином" Тарасову сломали ногу на тренировке.
Примечательно, что 33-летний хавбек будет получать по 500 тысяч рублей ежемесячно, но, скорее всего, не сыграет за команду из Татарстана ни одного официального матча.
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