Тарасов показал, как тренируется под обращение Путина

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов продемонстрировал, как разрабатывает травмированную ногу.

Во время тренировочного занятия в тренажерном зале футболист смотрел обращение к народу президента России Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что через три дня после заключения контракта с "Рубином" Тарасову сломали ногу на тренировке.

Примечательно, что 33-летний хавбек будет получать по 500 тысяч рублей ежемесячно, но, скорее всего, не сыграет за команду из Татарстана ни одного официального матча.

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