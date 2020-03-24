Тарасов показал, как выглядит его нога после перелома

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Тарасов показал, как выглядит его нога после перелома

Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов сообщил в инстаграме, что ему сняли гипс со сломанной ноги.

33-летний футболист показал, как выглядит его конечность после перенесённой травмы.

Напомним, что через три дня после подписания контракта с "Рубином" Тарасов во время тренировки получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

Примечательно, что полузащитник будет получать по 500 тысяч рублей ежемесячно, но, скорее всего, не сыграет за команду из Татарстана ни одного официального матча.

Не пропустите: Тарасов назвал сроки своего восстановления после перелома ноги. | http://soccernews.ru
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