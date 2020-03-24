Тарасов показал, как выглядит его нога после перелома
Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов сообщил в инстаграме, что ему сняли гипс со сломанной ноги.
33-летний футболист показал, как выглядит его конечность после перенесённой травмы.
Напомним, что через три дня после подписания контракта с "Рубином" Тарасов во время тренировки получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
Примечательно, что полузащитник будет получать по 500 тысяч рублей ежемесячно, но, скорее всего, не сыграет за команду из Татарстана ни одного официального матча.
Не пропустите: Тарасов назвал сроки своего восстановления после перелома ноги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Тарасов показал, как выглядит его нога после перелома
-
Семак озвучил "Зениту" финансовые требования по новому контракту
-
Главные новости дня: 23 марта
-
Лопырева призвала власти России принять меры, чтобы не допустить эпидемии коронавируса
-
Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду
-
Жена Кокорина привела в восторг подписчиков фотографиями в костюме с глубоким вырезом
-
Широков рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в Европе
-
Роналду похвастался мускулатурой в кругу семьи
-
Месси, Роналду и Неймар входят в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира
-
"Локомотив" определился с еще одним вариантом в качестве замены Семину
-
Моуринью поработал волонтером, разнося товары пожилым людям
-
Орлов высказался о желании Малкома выступать за сборную России
-
Кокорин может стать полноценным игроком "Сочи"
-
Легендарный турецкий тренер заразился коронавирусом
-
1
"Барселона" намерена продлить контракт с Лангле
-
1
Дзюба попал в расистский скандал
-
Дзюба рассказал, сколько иностранных языков он знает
-
Еще один бывший президент "Реала" заразился коронавирусом
-
"Бавария" намерена продлить контракт с Команом
-
"Друг, но истина дороже". Ловчев оценил работу Кононова в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20