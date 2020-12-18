Тарасов покинул "Рубин"
Хавбек Дмитрий Тарасов покинул "Рубин". Руководство клуба из Казани не стало предлагать игроку новый контракт. Старый был рассчитан до конца 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист, предположительно, может продолжить карьеру в "Химках" или "Урале".
Напомним, что россиянин стал игроком "Рубина" в феврале. Однако, его дебют был отложен до июля в связи с переломом ноги, который он получил на зимних сборах команды.
Всего в сезоне 2020/2021 футболист провез за казанцев 7 игр, но голевыми действиями не отметился.
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