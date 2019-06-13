Тарасов получил предложения от двух клубов РПЛ

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, интерес к хавбеку проявляют "Крылья Советов" и "Сочи". Контракт Тарасова с "железнодорожниками" истекает 30 июня и он станет свободным агентом. Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 32-летний Тарасов провел за "Локомотив" 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Полузащитник "Спартака" может перейти в "Динамо". | http://soccernews.ru