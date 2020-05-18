Тарасов попрощался с семьей перед отъездом в расположение "Рубина"

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Тарасов попрощался с семьей перед отъездом в расположение "Рубина"

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов сообщил об отъезде в расположение команды для возобновления тренировок.

"Наконец-то разрешили тренироваться и я еду в Казань. С одной стороны я этого очень ждал, а с другой - тяжело после 3 месяцев с семьей уезжать. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе", - написал Тарасов в инстаграме.

Напомним, что тренировочный процесс в "Рубине" возобновился с 16 мая

33-летний хавбек продолжает восстанавливаться после перелома ноги, поэтому пока будет заниматься индивидуально.

По итогам 22 туров казанцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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