Тарасов попросил уменьшить алименты бывшей жене, суд их повысил

Суд увеличил алименты, которые выплачивает хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов бывшей жене Оксане Пономаренко и 11-летней дочке Ангелине. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее футболист должен был выплачивать 350 рублей в месяц. Тарасов попросил суд снизить сумму до 50 тысяч. Однако теперь игрок будет выплачивать более крупную сумму - 1/4 доходов плюс еще 100 тысяч рублей.

Адвокат бывшей жены рассказал, что Пономаренко была довольна этим решением.

Сейчас Тарасов женат в третий раз, на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает двух дочерей - Милану и Еву.

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