Тарасов порассуждал о возможном завершении карьеры

Фото инстаграм Дмитрия Тарасова

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов признался, что он раздумывает над уходом из профессионального футбола.

"Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь возможно вам придётся с ним попрощаться", - написал Тарасов в своём инстаграме.

Сегодня полузащитнику исполнилось 34 года. В декабре он покинул "Рубин", с февраля выступает за "Сахалинец" из ЛФЛ.

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