Тарасов пошутил над женой, выстрелив в нее из игрушечного пистолета

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов выложил в сторис инстаграма видео, на котором он в шутку угрожает своей жене Анастасии Костенко игрушечным пистолетом.

Футболист направляет "оружие" в сторону супруги и говорит: "Ну а как ещё мне в моей нынешней ситуации заставить жену приготовить ужин?". После этого он стреляет и попадает в спину девушки.

Напомним, что 33-летний Тарасов женился на Костенко в 2018 году. У пары есть две дочери.

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