Тарасов посвятил песню своей жене

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов подготовил музыкальный сюрприз для своей супруги Анастасии Костенко.

Девушка на своей личной странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала песню в исполнении футболиста. Зацените!

Стоит отметить, что это не первый подобный опыт хавбека - ранее он записывал песню для бывшей жены Ольги Бузовой.

33-летний Тарасов женился на Костенко в 2018 году. У пары есть две дочери.

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