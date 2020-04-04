Тарасов посвятил песню своей жене

Теги рубиндмитрий тарасов

Тарасов посвятил песню своей жене

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов подготовил музыкальный сюрприз для своей супруги Анастасии Костенко.

Девушка на своей личной странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала песню в исполнении футболиста. Зацените!

 

Стоит отметить, что это не первый подобный опыт хавбека - ранее он записывал песню для бывшей жены Ольги Бузовой.

33-летний Тарасов женился на Костенко в 2018 году. У пары есть две дочери.

Не пропустите: Тарасов пошутил над женой, выстрелив в нее из игрушечного пистолета. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов