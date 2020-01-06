Тарасов поздравил молодёжную сборную России по хоккею с победой на Чемпионате Мира. На самом деле команда проиграла

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов угодил в курьёзную ситуацию.

Футболист после поражения молодёжной сборной России по хоккею в финале Чемпионате Мира поздравил команду с победой.

Получив кучу хейта в свой адрес, Тарасов объяснил свою публикацию следующим образом.

"Этот неловкий момент, когда проиграл в "элиас" и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех", - написал хавбек в инстаграме.

Вероятнее всего, Тарасов смотрел не прямую трансляцию матча на "Первом канале", а запись финала 2011 года в эфире "Матч ТВ". 9 лет назад россияне действительно победили канадцев.

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