Тарасов пригласил мальчика, сделавшего прическу как у Ибрагимовича, к себе домой

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался о ситуации, связанной с мальчиком Прохором.



"Прохор, мы хотим пригласить тебя к нам домой. Мы сходим с тобой на футбольный матч. Выберем, какой будет ближайший, какой тебе будет удобно. Приезжай с родителями, мы поддержим, обсудим, и, думаю, эта ситуация неприятная, которая сложилась с тобой, быстро забудется", - сказал Тарасов в инстаграме.

Напомним, в сентябре мальчик пришел в школу с прической, как у кумира Златана Ибрагимовича: парень осветлил волосы и собрал в хвостик на затылке. Руководство школы это не устроило, и они поставили ультиматум родителям мальчика: либо ребенок меняет прическу, либо переходит на домашнее обучение.

Ранее мальчика также поддержал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, наставник "Ростова" Валерий Карпин, Франческо Тотти и сборная России.

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