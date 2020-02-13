Тарасов принес извинения за свою шутку о коронавирусе
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, который в данный момент тренируется с казанским "Рубином", принес извинился за свою шутку про смертельный китайский коронавирус.
"Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, с учетом обстановки во всем мире и ситуации вокруг этого вируса. Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как то связана с национальностью или расой - этот стереотип абсолютно неправильный. Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь что скоро этот коронавирус сойдёт на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках", - приводит слова Тарасова "Чемпионат".
Напомним, что футболист опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой его стрижет парикмахер азиатской внешности, подписав ее "коронавирус".
На данный момент число погибших от китайского коронавируса Covid-19 погибли больше 1300 человек. При этом, число официально зарегистрированных заболевших вирусом составляет более 60 тысяч человек. Выздоровели около шести тысяч человек.
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